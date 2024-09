Έκρηξη οργής στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις και απεργία μετά τον θάνατο των έξι ομήρων - Αποκάλυψη «καίει» τον Νετανιάχου

Εντείνονται οι πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου – και προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό – να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους πόλεων του Ισραήλ, ενώ γενική απεργία κήρυξαν για σήμερα τα συνδικάτα, αν και το το Εργατικό Δικαστήριο έκρινε ότι αυτή πρέπει να λήξει. Στο διπλωματικό πεδίο, νέα πρωτοβουλία εκεχειρίας ετοιμάζονται να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Protesters flooded the streets of Israeli cities on Sunday, demanding that the government immediately accept a deal for the release of hostages held in Gaza. The demonstrations came after the military said six of the hostages had recently been killed. https://t.co/SrkclaXpXn pic.twitter.com/5mUbHczMN0

