CIA: Οι Ουκρανοί σκοπεύουν να παρατείνουν την κατάληψη περιοχών του Κουρσκ

Ησυνεχιζόμενη διασυνοριακή εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας πιθανότατα θα συνεχιστεί «για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Κόεν, στη Σύνοδο Κορυφής Πληροφοριών και Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ την Τετάρτη 28/8.

Το Κίεβο εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική του επιδρομή στη Ρωσία νωρίτερα αυτό τον μήνα, αναπτύσσοντας έως και 10.000 στρατιώτες οπλισμένους με βαρέα όπλα. Ο ουκρανικός στρατός έχει καταλάβει ορισμένες συνοριακές περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν δεκάδες αμάχοι, αλλά δεν κατάφερε να προχωρήσει βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

Το Κίεβο φέρεται να μην συμβουλεύτηκε τους δυτικούς συμμάχους του στον πόλεμο πριν ξεκινήσει την επιχείρηση, αφήνοντάς τους μπερδεμένους γύρω από τους τελικούς στόχους του.

Μιλώντας την Τετάρτη, ο Κόεν αρνήθηκε να απαντήσει σε μια ευθεία ερώτηση σχετικά με το εάν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στη CIA ήταν εξίσου «έκπληκτοι» από την εισβολή της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η σημασία και οι επιπτώσεις της επίθεσης «μένει να φανούν».

«Παραμένουν στη Ρωσία, χτίζουν άμυνες και, όσο καλύτερα μπορούμε να πούμε από τις συνομιλίες μας, φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να διατηρηθεί μέρος αυτής της επικράτειας για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Κόεν, χωρίς να διευκρινίσει περισσότερα για τις εν λόγω συνομιλίες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η επίθεση της Ουκρανίας «έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη δυναμική» της σύγκρουσης στο μέλλον, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία «θα πραγματοποιήσει μια αντεπίθεση για να προσπαθήσει να ανακτήσει αυτό το έδαφος».

