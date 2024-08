Α. Γκουτέρες: Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού κινδυνεύουν να αφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα ότι κάποια νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού κινδυνεύουν «να αφανιστούν» λόγω των κυκλώνων, της αύξησης της θερμοκρασίας του ωκεανού και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, φαινόμενα τα οποία προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Η υψηλή και αυξανόμενη στάθμη των θαλασσών αποτελεί τεράστια απειλή για τη Σαμόα, τον Ειρηνικό και άλλα μικρά, αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν αποφασιστική διεθνή δράση», δήλωσε ο Γκουτέρες από την Απία, πρωτεύουσα της Σαμόα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

The climate crisis matters because it’s the biggest challenge the world is facing today.

It also matters because, like many in my generation, I want my granddaughters to have a livable planet.

It’s essential to recognize the importance of urgent #ClimateAction for… pic.twitter.com/oSuImF2eay

