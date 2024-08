Γερμανία: Ο Μεσούτ Οζίλ προκάλεσε αντιδράσεις με ανάρτηση του κατά του Ισραήλ

Ο Μεσούτ Οζίλ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια φωτογραφία με τον χάρτη του Ισραήλ, στον οποίο ένα τεράστιο κόκκινο Χ κρύβει το όνομα της χώρας, ενώ με έντονα μεγάλα γράμματα αναφέρεται η λέξη Παλαιστίνη, σε μια κίνηση που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο πρώην διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος έχει καταγωγή από την Γερμανία, θέλησε να ανεβάσει σε instagram story μια φωτογραφία η οποία σχολιάστηκε ιδιαίτερα, καθώς επέλεξε να… σβήσει το Ισραήλ από τον χάρτη, θέλοντας έτσι να δηλώσει ότι στηρίζει την Παλαιστίνη.

Mesut Özil @M10, the renowned German footballer with Turkish heritage, posted this photo on his Instagram, expressing support for the destruction of Israel. https://t.co/fC8MZH3dQU pic.twitter.com/xY2ukGctYb

