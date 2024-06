Εconomist: Η ακροδεξιά απειλεί την πολιτική σταθερότητα της ΕΕ - Τι θα συμβεί στις Βρυξέλλες μετά τις ευρωεκλογές

Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης, καθώς είναι πιθανό οι ευρωεκλογές να οδηγήσουν σε αδιέξοδο τις Βρυξέλλες και όχι μόνο, προειδοποιεί ο Economist.

To βρετανικό μέσο κάνει μια σύντομη αναδρομή στις σοβαρές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας ότι οκτώ μήνες μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, η Ένωση έχασε ένα μέλος για πρώτη φορά, όταν η Βρετανία αποχώρησε. Εβδομάδες αργότερα χτύπησε ο Covid-19.

Η Γηραιά Ήπειρος βγήκε από το lockdown για να αντιμετωπίσει τον πόλεμο στο κατώφλι της, στην Ουκρανία, καθώς και μια ενεργειακή κρίση που έχει καθηλώσει την οικονομία της και έχει δώσει αέρα στα πανιά λαϊκιστικών και ξενοφοβικών κομμάτων.

The rise of the hard right threatens Europe’s political stability https://t.co/Zmrh0n0Ktk

— The Economist (@TheEconomist) June 5, 2024