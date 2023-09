Νέα τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου σε επίπεδο ηγετών μέχρι το τέλος του έτους

Η βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου εκφράστηκε τόσο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι όσο και στην τριμερή με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Αναλυτικότερα, στη διμερή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σάμεχ Σούκρι επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις και η βούληση διεύρυνσης συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και της απασχόλησης Αιγύπτιων εργαζομένων που θα μπορούσαν να μετακληθούν σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία έχει αυξανόμενες ανάγκες εργατικού δυναμικού.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου χαρακτηρίζονται άριστες, καθώς οι δύο χώρες παραμένουν πυλώνες σταθερότητας σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου θεμελιώνεται στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και την αμοιβαία βούληση για άμβλυνση των εντάσεων και εμπέδωση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κύρια έκφανση του στρατηγικού χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας είναι η Συμφωνία για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (2020), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ελλάδα και Αίγυπτος εργάζονται για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσής τους μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου «GREGY Interconnector». Το καλώδιο θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην ΕΕ, παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ελληνική αυτή επένδυση στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας θα είναι σημαντική, καθώς θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας, ως ενεργειακού κόμβου μεταφοράς καθαρής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στις αρχές Αυγούστου στο Ελ Αλαμέιν, στο πλαίσιο της εκεί επίσκεψης του πρωθυπουργού και συνάντησής του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, κατά την οποία συμφωνήθηκε η συγκρότηση ενός Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Αίγυπτο, με την παρουσία πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε και χωριστή συνάντηση, στις 5 Αυγούστου, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με τον οποίο συζήτησαν περιφερειακά θέματα, αλλά και τη διοργάνωση του Πρώτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου που σχεδιάζεται να λάβει χώρα στην Ελλάδα στις αρχές του 2024.

Ακολούθως, κατά τη χωριστή τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Σάμεχ Σούκρι και Κωνσταντίνος Κόμπος συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας στην πολιτική προστασία, στην οικονομία και τον τουρισμό, στη διασυνδεσιμότητα και στο πλαίσιο της ΕΕ. Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέονται στενά με την Αίγυπτο, την προσέγγιση και τις σχέσεις της οποίας με την ΕΕ διευκολύνουν και προωθούν, καθώς θεωρούν την Αίγυπτο παράγοντα κλειδί για την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

