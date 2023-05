Στέψη βασιλιά Καρόλου: Συγχαρητήριο μήνυμα από το ΥΠΕΞ - «Αποδεδειγμένος φίλος της Ελλάδας»

Θερμά συγχαρητήρια στον βασιλιά Κάρολο, «έναν αποδεδειγμένο φίλο της Ελλάδας», για την ημέρα της ενθρόνισής του, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο ίδιο μήνυμα εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και τονίζει πως η Ελλάδα προσβλέπει στη συνέχιση της εξαιρετικής ελληνοβρετανικής συνεργασίας και την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών ιστορικών σχέσεων.

We warmly congratulate HM King Charles III, a proven friend of Greece, in his #Coronation day.

Wishing him success in his duties, we are looking forward to continuing 🇬🇷🇬🇧 excellent cooperation & further deepening bilateral historic relations pic.twitter.com/3ID8fG8Xt6

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 6, 2023