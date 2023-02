Τουρκία: Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου πέταξαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές

Τις πληγείσες περιοχές από τον φονικό σεισμό της Τουρκίας επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την Κυριακή. Τον υποδέχθηκε, ο τούρκος ομόλογος του, Μεβλούτ Τσαβούσογλοι. Οι δύο πολιτικοί, επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας και έκαναν αυτοψία στην περιοχή.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023