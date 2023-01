Βουλευτής των Δημοκρατικών: «Η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, να μην την επιβραβεύσουμε με F-16»

Ξεκάθαρη άποψη πως από τη στιγμή που η Τουρκία του Ερντογάν συνεχίζει τις απειλές κατά της Ελλάδας δεν θα υπήρχε λόγος να επιβραβευτεί με τα F-16, εξέφρασε ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ Ντέιβιντ Σίσιλιν.

Ο Ντέβιντ Σίσιλιν, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά της πώλησης των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με πυραύλους, να εμποδίζει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, να θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία και να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες».

«Αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να επιβραβεύεται με νέα F-16», τόνισε ο Δημοκρατικός βουλευτής από το Rhode Island.

Δείτε την ανάρτηση του Ντέιβιντ Σίσιλιν στο Twitter

Under Erdogan’s leadership, Turkey continues to threaten Greece with missiles, hold up NATO membership for 🇸🇪 and 🇫🇮, put US troops at risk in Syria, and disregard human rights and democratic norms. This behavior should not be rewarded with new F-16s. https://t.co/YgRxkgpu3v

— Congressman David N. Cicilline (@RepCicilline) January 20, 2023