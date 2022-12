Άρση της ασυλίας για Εύα Καϊλή και Μαρία Σπυράκη ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας- Σπυράκη: Αποδέχομαι την άρση ασυλίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.

«Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κας Εύας Καϊλή, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η κ. Καϊλή και η κ. Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας».

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη έκανε την εξής δήλωση στο ΑΠΕ για το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της:

«Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπού πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμενες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το qatagate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση».

European Chief Prosecutor requests lifting of immunity of two Members of the European Parliament. There is a suspicion of fraud detrimental to the EU budget, in relation to the management of the parliamentary allowance.

More: https://t.co/TYQtFo8xiW

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) December 15, 2022