Συγχαρητήριο μήνυμα Μητσοτάκη προς τον Λούλα για τη νίκη του στις εκλογές στη Βραζιλία

Τα συγχαρητήρια του στον νέο πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τον νέο πρόεδρο της Βραζιλίας επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που έχει να διαδραματίσει η χώρα του σε παγκόσμια ζητήματα όπως «η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και το εμπόριο».

«Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulations @LulaOficial on your victory in Brazil’s elections. Brazil has a vital role to play in addressing the global challenges we face, especially when it comes to climate change, food security and trade. I wish you every success in your new duties.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 31, 2022