Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Ευχαριστίες σε Δένδια για τα συλλυπητήρια μετά την έκρηξη με 40 νεκρούς

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών μετά την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες που θρηνούν & ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου σε επιστολή μου στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου» έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

Thank you dear Nikos for your message of condolences. 🇹🇷🇬🇷 https://t.co/knfyXYlCvd

