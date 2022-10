Τουρκία: Συνεχίζει την στρατηγική της έντασης - Η υλοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και οι κινήσεις της Ελλάδας

Πολυπληθής αντιπροσωπεία Τούρκων υπουργών επισκέφθηκε την Δευτέρα της Τρίπολη της Λιβύης, όπου είχε συνάντηση με τον προσωρινό πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και άλλους αξιωματούχους της χώρας, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να ανακοινώνει ότι οι δύο πλευρές «υπέγραψαν δύο μνημόνια συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες και το πρωτόκολλο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την φημολογούμενη εκμίσθωση της λιβυκής ΑΟΖ σε τουρκικές εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν σε έρευνες.

Met w/PM @Dabaibahamid . Discussed steps for political solution&our relations. Signed 2 MoUs on Hydrocarbons & Protocol.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/HWQu0cdskp

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Τούρκοι δημοσιογράφοι, που επικαλούνται ως πηγή τον ΥΠΕΞ της χώρας τους, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τουρκικές και λιβυκές εταιρείες ενέργειας πρόκειται να πραγματοποιήσουν από κοινού έρευνες και γεωτρήσεις σε θάλασσα και ξηρά.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα σαφές εάν αυτό το νέο μνημόνιο θα αφορά μόνο σε περιοχές ερευνών στην ξηρά ή ξεκάθαρα εντός των λιβυκών συνόρων.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα νόμιμα μέσα

Έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση στις κινήσεις της Τουρκίας, με το υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή με όλα τα νόμιμα μέσα και με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

«Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή αυτή»

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity

The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022