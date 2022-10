Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Μαζί θα εργαστούμε για τη μείωση των τιμών ενέργειας

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύντομη και εποικοδομητική συζήτηση σήμερα στη Σόφια για την ενέργεια, τις σχέσεις με την Τουρκία, την επίσκεψη της αντιπρόεδρου Βιέρα Γιούροβα στην Αθήνα», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB). «Μαζί», προσθέτει, «θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ανυπομονώ να το συζητήσω με εσάς και άλλους ηγέτες στην Πράγα #EUCO».

Thank you PM @kmitsotakis for the short and constructive discussion today in Sofia on energy, relations with Turkey, VP @verajourova visit to Athens.

Together we will work to reduce high energy prices.

I look forward to discussing this with you & other Leaders in Prague #EUCO pic.twitter.com/7lvdz5Wo3J

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2022