Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, ανέφερε ο Λαπίντ

Το μήνυμα πως η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνει την σχέση μεταξύ των δύο κρατών, έστειλε ο Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογράμμισε πως Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεχίσουν την συνεργασία τους ώστε να εμβαθύνουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Λαπίντ:

«Φίλε μου, η χθεσινή μας συνάντηση είναι απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να εμβαθύνουμε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και λαών μας».

It was great to see you again, @PrimeMinisterGR @KMitsotakis.

My friend, our meeting yesterday is a testament to the special relationship our two nations share.

We’ll continue working together to deepen the bonds of friendship between our two countries and peoples. 🇮🇱 🇬🇷 pic.twitter.com/aO7uMDBdGg

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 21, 2022