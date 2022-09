Φονικές νεροποντές στην Ιταλία: Επτά άνθρωποι πνίγηκαν και τρεις αγνοούνται - Πλημμύρισαν οι δρόμοι

Επτά νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από χθες την περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην Ανκόνα και σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ένας έχασε τη ζωή του όταν το ΙΧ του παρασύρθηκε από τα νερά στο Μπετολελε, άλλοι 4 στην Όστρα, ένας στο Τρεκαστέλλι και ένας στην Μπαρμπάρα.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV

