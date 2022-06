Ο σύντομος διάλογος για τον ... καφέ και η χειραψία Δένδια - Τσαβούσογλου στο Φόρουμ των Πρεσπών (Video)

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας στο περιθώριο του «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022», που πραγματοποιείται στην Αχρίδα.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, είχαν έναν σύντομο διάλογο μεταξύ τους για τον… καφέ. Ο ένας ανέβαινε στο βήμα και ο άλλος κατέβαινε και για λίγα δευτερόλεπτα είχαν τον εξής διάλογο:

Δένδιας: Μεβλούτ!

Τσαβούσογλου: Ε, Νίκο, πώς είσαι;

Δένδιας: Τι πίνεις εκεί;

Τσαβούσογλου: Καφέ, εσπρέσο. Θα είναι μεγάλη ημέρα κι εμείς λέμε τουρκικό καφέ. Εσείς, όταν βγαίνετε έξω, λέτε “ελληνικός καφές”, αλλά είναι ο ίδιος καφές.

Δένδιας: Χάρηκα που σε είδα.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών στην ανάρτησή του για τη σύντομη συνάντηση τους ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Στο περιθώριο του “Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022″ είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Mελβούτ Τσαβούσογλου».

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu – I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022