Σκληρή απάντηση Ελλήνων βουλευτών σε ανυπόστατους ισχυρισμούς Ακάρ

Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Σπήλιος Λιβανός είπε πως η Τουρκία είναι αυτή που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κάνοντας ειδική μνεία στις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω ακόμα και από κατοικημένα νησιά.

Οι Έλληνες βουλευτές κατήγγειλαν πως δεν είναι σε θέση η Τουρκία να ισχυρίζεται πως σέβεται την κυριαρχία εδαφών, από τη στιγμή που έχει εισβάλει στην Κύπρο και πολύ περισσότερο όταν αμφβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.

Εξίσου, αυστηρή ήταν η απάντηση για τους ισχυρισμούς του Τούρκου υπουργού Άμυνας περί δήθεν στήριξης της τρομοκρατίας. Σημειώνεται πως από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν οι βουλευτές Θεοδώρα Τζάκρη, Μανούσος Βολουδάκης, Σπήλιος Λιβανός και Ανδρέας Λοβέρδος.

📹| If you include PKK/YPG and FETO in the camp, it will be against the friendship. It will break the alliance, it is also against the spirit of alliance

▪️MoND Hulusi Akar reacted to the Greek parliamentarians who made statements against #Türkiye. pic.twitter.com/Cfb3Lfxb2h

— EHA News (@eha_news) June 14, 2022