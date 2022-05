Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζ. Τσούνης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στην ΠτΔ

Tα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επέδωσε το πρωί της Τρίτης, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνης.

Αμέσως μετά την ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Τσούνης είχε σύντομη συνομιλία με την κ. Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της οποίας εξέφρασε τη συγκίνησή του που επιστρέφει στα πάτρια εδάφη και ερωτηθείς σχετικά από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του, καθώς και στους ιδιαίτερους δεσμούς του με την Ελλάδα.

Ο πρέσβης Τσούνης είναι Ελληνοαμερικανός, γιος μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με καταγωγή από τον Πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας. Μεγαλώνοντας, οι γονείς του, τού εμφύσησαν τις ελληνικές αρετές της καλοσύνης, της αγάπης και πάνω από όλα, του φιλότιμου. Έμαθε την ελληνική ως πρώτη του γλώσσα. Βαθιά δεμένος με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ο πρέσβης Τσούνης ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (Hellenic American Leadership Council – HALC) και μεταξύ άλλων ρόλων, είναι διαχειριστής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative).

Πριν από την υποψηφιότητά του, ο πρέσβης Τσούνης ήταν ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Chartwell Hotels, LLC. Διετέλεσε πρόεδρος της Battery Park City Authority. Ήταν επίσης διαχειριστής του New York City Convention Development Corporation και του New York City Convention Operating Corporation και συνέβαλε στη διαχείριση της επέκτασης του New York Convention Center κατά περίπου 140 στρέμματα, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα συνεδριακά κέντρα του κόσμου. Παράλληλα, υπηρέτησε ως πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Nassau, ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου, με επίκεντρο την παροχή φροντίδας σε ευάλωτες κοινότητες.

Υπήρξε, επίσης, σύμβουλος και συνεργάτης (δικηγόρος), στο Rivkin Radler LLP, Uniondale, NY, και νομοθετικός εισαγγελέας του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε ως σύμβουλος στον τομέα Dix Hills Water της Νέας Υόρκης και στην Επιτροπή της πόλης Huntington, στη Νέα Υόρκη, για τη φροντίδα των υπαίθριων χώρων.

Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατέχει προπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University),καθώς και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο St. John’s University of Law. Υπήρξε άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Τάγμα του Αγίου Ανδρέα), η υψηλότερη εκκλησιαστική τιμή που μπορεί να απονεμηθεί σε απλό πολίτη από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και είναι αποδέκτης πολυάριθμων βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του Ανθρωπιστικού Βραβείου Harry Chapin Humanitarian for Long Island Cares και το βραβείο Δια Βίου Επιτεύγματος για συμμετοχή στα κοινά που του απένειμε το Long Island Business News. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.