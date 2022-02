Βέμπερ: Αβάσιμες οι κατηγορίες του Γ. Κύρτσου – Θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης από τον Γιώργο Κύρτσο. Τις θεωρούμε απαράδεκτες» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter, ενώ σημειώνει πως μετά από αυτό «θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου».

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 18, 2022