Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγη η Εύα Καϊλή

Η Εύα Καϊλή αναδείχθηκε μία εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας 454 ψήφους από τους 690 συνολικούς ψήφους. Έρχεται πέμπτη στην κατάταξη σε αριθμό ψήφων.

Τις περισσότερους ψήφους μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροέδρων συγκέντρωσε ο Όθμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία) με 536 ψήφους. Ακολουθούν η Πίνα Πιτσιέρνο (Σοσιαλιστές, Ιταλία) με 527 ψήφους, o Πέδρο Σίλβα Περέιρα (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία ) με 517 ψήφους και η Έβα Κόπας (ΕΛΚ, Πολωνία) με 467 ψήφους.

Συνολικά από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας αναδείχθηκαν 9 αντιπρόεδροι. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας που θα αναδείξει και τους υπόλοιπους αντιπροέδρους.

O ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης έλαβε 299 ψήφους στον πρώτο γύρο.

✅Congratulations to our newly elected S&D Vice-Presidents of the European Parliament! 👏👏👏

This strong team will fight for our progressive priorities within the EP Bureau. For a fair and social Europe. For women's rights, democracy and the rule of law. 🇪🇺🌹 pic.twitter.com/wFfg5WBhpd

— S&D Group (@TheProgressives) January 18, 2022