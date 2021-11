Με τους ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Ιορδανίας, Ιράκ & τον Γ.Γ. του Αραβικού Συνδέσμου, οι πρώτες επαφές Δένδια στο Μπαχρέιν

Κατά την παραμονή του, στο Μπαχρέιν από σήμερα Σάββατο έως τη Δευτέρα, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στο ετήσιο Forum «Manama Dialogue», ενώ θα πραγματοποιήσει και σειρά διμερών συναντήσεων με υψηλούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, σήμερα, στο περιθώριο του Φόρουμ «Manama Dialogue» προβλέπεται να συναντηθεί επίσης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ειάλ Χουλάτα (Eyal Hulata).

Starting my visit in #Bahrain, I met with counterparts from #Egypt #Sameh_Shoukry, #Jordan @AymanHsafadi, #Iraq @Fuad_Hussein1 & @arableague_gs SecGen A.A.Gheit. pic.twitter.com/sVno3lElOr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 20, 2021