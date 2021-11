Εξηγήσεις ζητά η Αθήνα από τη Μαδρίτη για τη στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία - Έρχεται στην Ελλάδα ο Ισπανός ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν από το ταξίδι του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ έδωσε διευκρινίσεις και πρότεινε να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έκανε δεκτή την πρόταση του Ισπανού ομολόγου του και πλέον αναμένεται η συγκεκριμενοποίηση της ημερομηνίας του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, «σε συνέχεια της επίσκεψης του Ισπανού πρωθυπουργού στην Άγκυρα και όσων ανακοινώθηκαν, ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισπανό ομόλογό του J.M.Albares».

«Κατά την συνομιλία, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στα ζητήματα Ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν. Ο Ισπανός ΥΠΕΞ έδωσε διευκρινίσεις και πρότεινε την άμεση επίσκεψή του στην Αθήνα, προς πλήρη διευκρίνιση των σχετικών ζητημάτων. Η πρόταση του έγινε δεκτή» επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Following the visit of the Spanish PM to Ankara & the succeeding announcements, I spoke by phone with #Spain counterpart @jmalbares. (1/2) pic.twitter.com/bBK4rwQzf7

