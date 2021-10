Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ, για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Στην κοινή δήλωση μετά το Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας & ΗΠΑ, τονίζονται οι ολοένα και ισχυρότερες διμερείς και διατλαντικές σχέσεις με βάση τις κοινές αξίες και συμφέροντα και επιβεβαιώνεται η βούληση να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, όπως η περιφερειακή συνεργασία, η ασφάλεια και η άμυνα, η ενέργεια, τα θέματα αστυνόμευσης και πάταξης της τρομοκρατίας.

Ελλάδα και ΗΠΑ υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της ειρήνης και της ευημερίας σε ολόκληρη την περιοχή, αντάλλαξαν απόψεις για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τα ευρωπαϊκά και διατλαντικά ιδρύματα και τη μετανάστευση, καθώς και ευρύτερα διεθνή θέματα, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιβεβαιώθηκε ακόμη η σημασία της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών και της αποφυγής αποσταθεροποιητικών ενεργειών, ενώ τονίστηκε η σημασία της διπλωματίας, των σχέσεων καλής γειτονίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των χωρών. Και οι δύο υπογράμμισαν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας.

Επανέλαβαν επίσης την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της στενής συνεργασίας τους, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Οι ΗΠΑ εξήραν τις πρόσφατες προσπάθειες της Ελλάδας για εμβάθυνση των σχέσεων με τους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο για την ενίσχυση της σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία μέσω του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν ΗΠΑ) σε ενεργειακά θέματα, οικονομική ανάπτυξη, δράσεις ενάντια στην τρομοκρατία και την κλιματική κρίση. Επιβεβαίωσαν ακόμη τη σημασία της πλήρους, συνεπούς και καλόπιστης εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και αποφάσισαν να στηρίξουν τη συνεχή προσπάθεια για ενσωμάτωση και ανάπτυξη των επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ελλάδα και ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά την ευρωατλαντική ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, και τονίζουν τη σημασία της επείγουσας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, με προϋπόθεση την εκπλήρωση των γνωστών αιρεσιμοτήτων.

Ακόμη και οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν και επιβεβαίωσαν τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, μεταναστών και προσφύγων.

I met today with Foreign Minister @NikosDendias ahead of the third U.S.-Greece Strategic Dialogue. We celebrate Greece’s bicentennial and look forward to deepening our enduring relationship with our NATO Ally.

Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ανανέωση της MDCA, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια και των εθνών και αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη, εμβάθυνση και επέκταση της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στη συμβολή για τη σταθερότητα της περιοχής.

Επανέλαβαν την αμοιβαία αποφασιστικότητά τους για διαφύλαξη και προστασία της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών τους.

Οι δύο χώρες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, και οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη σημασία της Ελλάδας στην προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κοινή δήλωση αναφέρει πως οι ΗΠΑ δίνουν έμφαση στην αναβάθμιση των F-16, S-70B και P-3B και την προμήθεια αντι-υποβρυχίων ελικοπτέρων MH-60R. Χαιρετίζει την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ελλάδας για ένταξη στο πρόγραμμα F-35 και την εκτίμησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα συνέχισε να υπερβαίνει τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες τουλάχιστον 2 % του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ευχαρίστησαν επίσης την Ελλάδα για την συμβολή της στην 20ετή αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για συνέχιση της συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, των οικονομικών εγκλημάτων, παράνομης χρήσης κρυπτονομισμάτων, και της τρομοκρατίας, ενώ επανέλαβαν το κοινό ενδιαφέρον τους για τη συνέχιση της εκπαίδευσης για την επιβολή του νόμου.

Οι ΗΠΑ επαίνεσαν την Ελλάδα για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αρχεία ονομάτων επιβατών και συζήτησαν τις ελληνικές προσπάθειες για την χρήση των βιομετρικών χαρακτηριστικών στις νέες ταυτότητες. Η Ελλάδα υπογράμμισε τις πρόσφατες προσπάθειές της για ενίσχυση των υποδομών και την επιτήρησης της ασφάλειας των συνόρων, οι οποίες βοήθησαν να σταματήσει η ροή του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράτυπης μετανάστευσης.

Και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη αύξησης της συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε θέματα επιβολής του νόμου και προγραμμάτων ασφάλειας των συνόρων. Η Ελλάδα ανακοίνωσε την εφαρμογή σημαντικών τροποποιήσεων στο ελληνικό δίκαιο σχετικά με την πρόληψη της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Foreign Minister @NikosDendias and I took action today to strengthen the U.S.-Greek Mutual Defense Cooperation Agreement, which will ensure that we are well-positioned to advance peace, security, and prosperity in the Eastern Mediterranean.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 14, 2021