Μητσοτάκης για Λευκορωσία: Καταδικάζουμε τη χρήση της παράνομης μετανάστευσης για την άσκηση πίεσης στην ΕΕ

«Η χρήση των μεταναστών ως γεωπολιτικά πιόνια έχει αποτύχει στο παρελθόν και θα αποτύχει για άλλη μια φορά», έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του.

The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 5, 2021