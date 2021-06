Ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία: Νομοσχέδιο Μενέντεζ για να αποκτήσει η χώρα μας μαχητικά F-35

Το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος East Med Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας αλλά και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων εκφράζεται στήριξη στο σχήμα 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ + ΗΠΑ) και ζητείται η επέκταση του και σε άλλους τομείς συνεργασίας.

The U.S. & Greece share a long history of cooperation based on commitment to democratic values, & we must continue to build on this relationship. Proud to introduce legislation to support Greece's armed forces modernization & promote security & stability in the Eastern Med.

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2021