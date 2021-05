Ο Τσαβούσογλου επιμένει στα περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη παρά τη δήλωση για «θετική ατζέντα»

Στις 11.15 ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής όπου έμεινε 45 λεπτά και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κομοτηνής “Τζελάλ Μπαγιάρ” όπου συνομίλησε με μέλη της Σχολικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία μαθητών.

Μόλις βγήκε από το σχολείο κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χαιρέτισε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θαμνά, έξω από την Κομοτηνή και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας.

Ο κ. Τσαβούσογλου φαίνεται πάντως να επιμένει στα περί «τουρκικής μειονότητας», καθώς φτάνοντας στην Αλεξανδρούπολη προχώρησε σε ανάρτηση στο twitter, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη και να συζητήσω για τις διμερείς μας σχέσεις».

Το μήνυμα του Τούρκου ΥΠΕΞ έχει γραφτεί τόσο στα τουρκικά όσο και στα αγγλικά και συνοδεύεται από στιγμιότυπο της άφιξης του.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της ‘τουρκικής μειονότητας’», έγραψε επίσης ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Τwitter.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.

The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021