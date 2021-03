Με τηλεδιάσκεψη τελικά η Σύνοδος Κορυφής της 25ης Μαρτίου λόγω της έξαρσης της πανδημίας στην Ευρώπη

Ειδικότερα, στις 25 και 26 Μαρτίου, οι ηγέτες της ΕΕ είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, την ενιαία αγορά, τη βιομηχανική πολιτική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Παρά το αρχικό αυτό σχέδιο, έγινε και επισήμως γνωστό ότι η Σύνοδος θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας συνεχίζει με αμείωτη ένταση να πλήττει τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, αμφίβολο είναι αν θα ληφθούν επίσημες αποφάσεις, καθώς συνήθως μετά από τηλεδιασκέψεις υπάρχουν μόνο δηλώσεις.

Η είδηση της ματαίωσης διεξαγωγής της Συνόδου, δια ζώσης, γνωστοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.

The president will in the meantime continue consultations with all leaders.

Details on logistics will follow shortly.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021