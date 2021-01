Επικοινωνία Ν.Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ην. Αραβικών Εμιράτων

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των #ΗΑΕ, @ABZayed, συζητήσαμε για τη στρατηγική συνεργασία 🇬🇷&🇦🇪 και τις περιφερειακές εξελίξεις – I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. 🇬🇷🇦🇪 strategic partnership & regional developments in focus. pic.twitter.com/XO5R6AsQVr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 7, 2021