Ν. Δενδιας: Σημαντική για τη Δημοκρατία η ελευθερία του Τύπου και των δημοσιογράφων

Στην υπουργική τηλεδιάσκεψη της MediaFreedomCoalition, που διοργάνωσαν Καναδάς και Μποτσουάνα, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Συμμετείχα σήμερα στην Υπουργική Τηλεδιάσκεψη της MediaFreedomCoalition, που διοργάνωσαν Καναδάς και Μποτσουάνα. Η ελευθερία του Τύπου και των δημοσιογράφων είναι σημαντική για τη Δημοκρατία και η MediaFreedomCoalition ενώνει τις δυνάμεις της για να την υπερασπιστεί παγκοσμίως», έγραψε ο κ. Δένδιας στο Twitter.

I participated today in the #MediaFreedomCoalition Ministerial Meeting, hosted by #Canada & #Botswana. #MediaFreedom is essential to democracy and #MediaFreedomCoalition joins forces to effectively #DefendMediaFreedom & advocate for the protection of journalists worldwide. pic.twitter.com/NAWxcB0re4

