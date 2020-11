Μπαράκ Ομπάμα: Ιστορική και αποφασιστική η νίκη Μπάιντεν – Η Αμερική είναι βαθιά διχασμένη

Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε λόγο για «ιστορική και αποφασιστική νίκη» των Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις, ωστόσο αναφέρθηκε και στις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, αλλά και στις πρωτόγνωρες συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι εκλογές.

Ο Τζο Μπάιντεν «θα αντιμετωπίσει εξαιρετικές προκλήσεις που κανένας πρόεδρος δεν έχει κληθεί στο παρελθόν: την πανδημία, τις οικονομικές ανισότητες, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία που βρίσκεται σε κίνδυνο», αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020