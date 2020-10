K. Μητσοτάκης για καταδίκη Χρυσής Αυγής: Τελειώνει μια τραυματική περίοδος για τη ιστορία της Ελλάδας

Μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση των τελικών ποινών για τους καταδικασθέντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, μίλησε για «τέλος μιας τραυματικής περιόδου στην ιστορία της Ελλάδας».

Today’s sentencing of the neo-Nazi organization demonstrates the resilience of our democracy and the rule of law. This verdict marks the end of a traumatic period in Greece’s history.

Together we move forward with this chapter closed.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 14, 2020