Ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, ενδεικτικός του θετικού αποτυπώματος από το ταξίδι Πομπέο στην Ελλάδα (Video)

Με αναφορά στις επιτυχημένες, όπως τις χαρακτήρισε, συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, που διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ξεχωριστή σημασία της επίσκεψης αυτής που όπως είπε «ενισχύει και την εθνική μας γραμμή ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ταυτόχρονα απηύθυνε μήνυμα ενότητας επισημαίνοντας πως «τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και υπεύθυνοι διότι από αυτές τις εξελίξεις, αν έχουμε μία θετική εξέλιξη στα εθνικά θέματα, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε εισαγωγικά πως «από μόνη της μία επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας -πόσω μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών- αποτελεί πολιτικό γεγονός, όμως, ειδικά στο χρόνο που έγινε, με την ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά τη χαρακτήρισε, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η Ελλάδα, συνολικά, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτή την επίσκεψη.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020