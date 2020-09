Κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας-ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε ο όρος «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Το μεσημέρι της Δευτέρας, αφαιρέθηκε ο όρος «ιστορική» ως χαρακτηρισμός για τη Συμφωνία των Πρεσπών, από το κείμενο της κοινής δήλωσης Ελλάδας-ΗΠΑ, η οποία εξεδόθη μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης Δένδια-Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

Στην αρχική ανακοίνωση που εστάλη από το υπουργείο Εξωτερικών, στο αγγλικό κείμενο της κοινής δήλωσης, η Συμφωνία των Πρεσπών χαρακτηριζόταν ιστορική.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε: «Υπογράμμισαν (οι δύο χώρες) τις προσπάθειες της Ελλάδας προς τον σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της σε καλή κατάσταση» («They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good fait»).

Μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης, προκλήθηκε κύμα αντιδράσεων τόσο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΚΙΝΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό τα δύο κόμματα, μέσω ανακοινώσεών τους, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για υποκρισία.

Το υπουργείο Εξωτερικών έστειλε εν συνεχεία νέα ανακοίνωση με την ένδειξη «ορθή επανάληψη», από το κείμενο της οποίας απουσίαζε ο όρος «ιστορική». «They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continuedrelevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO,while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith», αναφέρεται στο νέο κείμενο της κοινής δήλωσης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο διασυρμός της ΝΔ και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη με την »ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών» δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μετά τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για την υποκρισία της ΝΔ, η διπλωματία της χώρας να εκλιπαρεί τις ΗΠΑ για να βγάλει ορθή επανάληψη στο κοινό ανακοινωθέν και να απαλείψει τη λέξη »ιστορική», που επιβεβαίωσε την κοροϊδία και τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη. Η ορθή επανάληψη του ανακοινωθέντος Ελλάδας-ΗΠΑ δεν παραγράφει τη μνημειώδη αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως «ιστορική» από τον κ. Μητσοτάκη.

Απλά επιβεβαιώνει την τραγελαφική προσπάθειά του να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και διασύρει τη χώρα διεθνώς για τα εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ. Τα υπόλοιπα με τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, όταν και αν βγάλει άκρη με τον κ. Σαμαρά και τους πρώην μακεδονομάχους βουλευτές του και τολμήσει να φέρει προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία».

Το σχόλιο του Κινήματος Αλλαγής

«Μετά την αντίδρασή μας, η κυβέρνηση έσπευσε να αλλάξει το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος για την «ιστορική» Συμφωνία των Πρεσπών. Ό,τι και να κάνουν, όμως, αποκαλύφθηκαν. Η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία και στα εθνικά θέματα, τους χαρακτηρίζει. Με αυτές τις δήθεν ορθές επαναλήψεις, απλά αυτογελοιοποιούνται».