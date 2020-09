Αμείωτη η τουρκική προκλητικότητα-Νέα NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο

Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Νέα NAVTEX ανακοίνωσε η Άγκυρα , νωρίτερα σήμερα, στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου.

Βάσει της NAVTEX, η οποία δημοσιεύθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, η περιοχή δεσμεύεται από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω NAVTEX δεν αφορά στο «Oruc Reis» και την εν γένει δραστηριότητα του στις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Δείτε τη νέα τουρκική NAVTEX :

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Αναμένεται νέα NΑVTEX και για το «Oruc Reis»

H εφημερίδα «Yeni Safak» είχε προαναγγείλει ήδη από τη Δευτέρα , στο πρωτοσέλιδό της, ότι η Τουρκία αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέας NAVTEX, προκειμένου το ερευνητικό «Oruc Reis» να συνεχίσει την πορεία του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος θα κατευθυνθεί στα όρια των χωρικών υδάτων Ρόδου και Καστελλόριζου.

Το δημοσίευμα της «Yeni Safak» αναφέρει:

«Οι δραστηριότητες του »Oruç Reis» στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Η NAVTEX, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραταθεί έως τις 25 του μήνα. Η έρευνα θα έχει ως βάση τα χωρικά ύδατα Καστελλόριζου και Ρόδου».