Βέμπερ: Αμέριστη στήριξη στην Ελλάδα-Δεν θα εκβιαστούμε από την Τουρκία

Την πλήρη υποστήριξη του Λαϊκού Κόμματος στην ελληνική κυβέρνηση και την προσπάθειά της να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, εξέφρασε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Twitter, μετά την συνομιλία του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πολύ καλό που μιλήσαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σήμερα. Το ΕΛΚ στηρίζει πλήρως τη δουλειά της Ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και σταθεί ενάντια στην τουρκική στρατιωτική επιθετικότητα στη θάλασσα. Δεν θα εκβιαστούμε».

Very good to talk to @kmitsotakis on critical developments in the #Eastmed today. The @EPPGroup fully supports the work of the Greek government to protect Europe’s external border and to stand up against Turkish military agression at sea. We will not be blackmailed. pic.twitter.com/tZj6QMVPmN

— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 8, 2020