Τα γυρίζει ο Στόλτενμπεργκ: «Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας»

Τα γυρίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, περί υποτιθέμενης συμφωνίας διαλόγου, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μετά τον σάλο που προκλήθηκε έσπευσε να προβεί σε διευκρινίσεις.

Όπως διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά, σε συνέντευξη Τύπου λοιπόν ο κ. Στόλτενμπεργκ, οι συζητήσεις είναι «περισσότερο τεχνικές συζητήσεις παρά διαπραγματεύσεις» και πως είναι «υποβοηθητικές» χωρίς να υποκαθιστούν τις προσπάθειες της Γερμανίας για πολιτική διαπραγμάτευση.

⚠️ LIVE NOW ⚠️

🗣️| Press conference after the meeting of the North Atlantic Council at on the #Novichok attack on Alexey Navalny #NATO https://t.co/3TzE8F8icu

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020