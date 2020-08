Η Τουρκική παραβατικότητα στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στο Ισραήλ

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi) συναντάται αυτή την ώρα στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου.



«Υποδοχή ΥΠΕΞ Ν.Δένδια από ομόλογο Ισραήλ G.Ashkenazi -ισχυροί δεσμοί και μία διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Expanded talks b/w #Greece & #Israel delegations under FMs @NikosDendias & @Gabi_Ashkenazi –enhancing coop, dvpts in #EasternMediterranean in focus/ Διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών 🇬🇷&🇮🇱 υπό ΥΠΕΞ Ν.Δένδια& G.Ashkenazi –ενίσχυση διμερούς συνεργασίας, εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο pic.twitter.com/QHPgeznUjB

