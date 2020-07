Πάιατ: Το Καστελλόριζο έχει υφαλοκρηπίδα & δικαιώματα ΑΟΖ, όπως κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα (Video)

Σε ιστορικό υψηλό βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και θα συνεχίσουν να προχωρούν μπροστά προς όφελος τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου βρέθηκε σήμερα στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 150 χρόνια του λιμένα αλλά και την υποδοχή και προώθηση αμερικανικών δυνάμεων στη Ρουμανία, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Atlantic Resolve 2020».

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city’s strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020