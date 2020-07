Συναγερμός στην Αθήνα: Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελόριζου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αθήνα μετά την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει νέα NAVTEX για σεισμικές έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελόριζου, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Με τη γνωστοποίηση της νέας επιθετικής απόφασης της Τουρκίας σήμανε καμπανάκι στο ΥΠΕΘΑ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη πλοία του πλέουν στην περιοχή.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.