Συνάντηση Δένδια με υπ. Εξ. Σερβίας: «Πολλοί Σέρβοι θα έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα» (Εικόνες)

Με τον Σέρβο υπουργό Εξωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Η συνάντηση των δύο ομολόγων έλαβε χώρα στο κτίριο του ελληνικού υπουργείου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συνομιλίες εστίασαν σε ζητήματα διμερούς, αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις, ενώ έμφαση δόθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

FM @NikosDendias met w/ #Serbia DPM&FM I. Dacic at @GreeceMFA – strengthening 🇬🇷🇷🇸 coop on strong foundation of historic ties / O ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας συναντήθηκε με το Σέρβο Αν. ΠΘ & ΥΠΕΞ I. Dacic στο Υπουργείο Εξωτερικών – ενίσχυση διμερούς συνεργασίας στη βάση ιστορικών δεσμών pic.twitter.com/bkLz2FBr0T

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 12, 2020