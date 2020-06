Καμπάνια Ελληνικού Τουρισμού 2020: "Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας" τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης από το Ζάππειο

Στην παρουσίαση της καμπάνιας για τον Ελληνικό Τουρισμό 2020 παρευρέθη σήμερα το βράδυ στην Αίγλη του Ζαππείου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά και το νέο σποτ της καμπάνιας.

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

— Υπουργείο Τουρισμού (@MinTourGR) June 4, 2020