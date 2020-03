Απομακρύνει τους πρόσφυγες - μετανάστες από τα σύνορα η Τουρκία, λένε διεθνή ΜΜΕ

«Αδειάζει» τα σύνορα στον Έβρο η Τουρκία σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ αλλά και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα δίκτυα, η Άγκυρα κλείνει την συνοριακή πύλη του Παζάρκουλε της Αδριανούπολης, πράγμα που, αν επιβεβαιωθεί, θα σημάνει την σημαντική μείωση της πίεσης προς τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο. Ήδη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι αισθητή μεγάλη μείωση του πληθυσμού που παρέμενε συγκεντρωμένος στα σύνορα. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές φέρονται να έχουν ήδη ενημερώσει τους συγκεντρωμένους ότι το συνοριακό πέρασμα έχει κλείσει και πως η κυβέρνηση θα βάλει λεωφορεία για να τους μεταφέρει πίσω στην Κωνσταντινούπολη, από όπου και θα μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην περιοχή μεταδίδει ότι η συνοριογραμμή έχει ήδη αδειάσει από πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ ένας αστυνομικός ήδη ενημέρωσε δημοσιογράφους ότι οι συγκεντρωμένοι έχουν αποχωρήσει από το Παζάρκουλε με λεωφορεία, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Η ανταποκρίτρια παραθέτει φωτογραφίες στο Twitter, δείχνοντας σημείο του περάσματος γεμάτο πριν από αρκετές ώρες και όπως είναι τώρα, δηλαδή άδειο.

Many refugees/migrants have been on the Turkish-Greek border for days. They have endured a week in the cold, without shelter. Violent scenes have been playing out at one major border crossing. But some still insist on staying and say they’ll wait for Europe to let them cross. pic.twitter.com/CzGOfYVsoa

