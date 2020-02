«Από τη Θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ»: Η Ευρωπαϊκή προοπτική των δυτ. Βαλκανίων στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του ΥΠΕΞ

Η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των δυτικών Βαλκανίων είναι στο επίκεντρο της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου, με τίτλο «Από τη Θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ», που οργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το υπουργείο Εξωτερικών και θα προεδρεύσει ο υπουργός Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον ομόλογο του της Ιταλίας και με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας.

Η Διάσκεψη γίνεται τρεις μήνες πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ, τον ερχόμενο Μάιο, καθώς η Κροατία έχει την Προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2020, και έχουν προσκληθεί οι υπουργοί Εξωτερικών των γειτονικών κρατών-μελών της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν τη Διάσκεψη ως «κορωνίδα» μιας σειράς πρωτοβουλιών που ήδη έχει αναλάβει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την προώθηση του ευρωπαϊκού δρόμου όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και τονίζουν: «Η θέση της Ελλάδας είναι διαχρονικά απολύτως σαφής – υποστηρίζουμε απαρέγκλιτα την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών της περιοχής, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της πλήρους τήρησης από πλευράς τους του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων της ενταξιακής διαδικασίας».

Σημειώνουν, μάλιστα, ότι «η Ελλάδα και ιδιαίτερα η πόλη της Θεσσαλονίκης, έχουν ταυτιστεί με το ευρωπαϊκό μέλλον των χώρων της περιοχής – ας μην ξεχνάμε ότι με την “ Ατζέντα της Θεσσαλονίκης”, το 2003, άνοιξε ο δρόμος για την προσέγγισή τους με την ευρωπαϊκή οικογένεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διάσκεψη «Από τη Θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ» επισφραγίζει την επανενεργοποίηση της χώρας μας στα Βαλκάνια, καθώς η Ελλάδα αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στην περιοχή, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με τρόπο ουσιαστικό στις προσπάθειες αναζωογόνησης της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σε σύμπλευση με την τρέχουσα κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διάσκεψη φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να “ ακουστούν”, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ζάγκρεμπ, τον ερχόμενο Μάιο. Φιλοδοξία, επίσης, της ελληνικής διπλωματίας, είναι να καταστεί σαφές ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη που είναι ήδη μέλη της ΕΕ», υπογραμμίζουν οι διπλωματικές πηγές και επισημαίνουν:

Με την πρωτοβουλία της αυτή, η χώρα μας επιδιώκει επίσης να προβάλει την προστιθέμενη αξία που έχει η διεύρυνση της ΕΕ, τόσο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας στη Βαλκανική, όσο και για τη συνεπή και απρόσκοπτη συνέχεια της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι χώρες της περιοχής. Υπό το φως, μάλιστα, των πρόσφατων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Διάσκεψη αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όλα τα βαλκανικά κράτη, είτε είναι ήδη μέλη της ΕΕ είτε όχι, να εκφραστούν κατά τρόπο κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα τονιστεί, επίσης, η σημασία που έχει η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο, δηλαδή, για τις ίδιες τις υποψήφιες χώρες, αλλά και για τα κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στην περιοχή και τα οποία αντιλαμβάνονται τη γεωστρατηγική, πολιτική και οικονομική σημασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του συνόλου των βαλκανικών χωρών.

Στη Διάσκεψη δίνουν το «παρών» όλες οι χώρες των Βαλκανίων, καθώς και οι χώρες που συμμετέχουν σε σημαντικές πρωτοβουλίες στην περιοχή (Adriatic Ionian Initiative και SEECP). Θα πάρουν μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Κροατίας (Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ), Ιταλίας, Μαυροβουνίου, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Σλοβενίας, καθώς και ο ασκών χρέη ΥΠΕΞ της Αλβανίας, o ΥΦΥΠΕΞ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και η αρμόδια για ευρωπαϊκά θέματα Γενική Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Ρουμανίας, ενώ δεν συμμετέχει στη σύνοδο των ΥΠΕΞ στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός της Ιταλίας, Λ. Ντι Μάιο, λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού, στη χώρα του.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) Helga Schmid, καθώς και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών του Κοσόβου.

Οι εργασίες της Διάσκεψης θα αρχίσουν στις 10:30 και θα ολοκληρωθούν με τη συνέντευξη Τύπου στις 15:15, από τον υπουργό Εξωτερικών, Ν. Δένδια, τον ομόλογό του της Κροατίας προεδρεύοντα της ΕΕ κατά το τρέχον 6μηνο και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συνεδρίες. Η πρώτη με θέμα «Advancing the European Integration of the Western Balkans: Current challenges and Perspectives» και η δεύτερη (γεύμα εργασίας) με θέμα«The Western Balkans in Europe: The way ahead».

Το πρόγραμμα των εργασιών της Διάσκεψης έχει ως εξης:

9:45-10:00 Συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Josip Brkic

10:30-12:30 Συνεδρίαση Υπουργικής Συνόδου

12:45-12:55 Οικογενειακή φωτογραφία

13:00-15:00 Γεύμα

15:15-15:45 Συνέντευξη Τύπου

