Τραμπ στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» (Εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφθασε στον Λευκό Οίκο λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος), συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστηριξη των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν.

Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσταστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020