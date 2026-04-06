Πόλεμος στο Ιράν: Η απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση εκεχειρίας – Νέα επίθεση στις εγκαταστάσεις πετροχημικών στο South Pars

Διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται-για άλλη μια φορά-στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στην πρόσφατη πρόταση για εκεχειρία, διατυπώνοντας τις δικές του απαιτήσεις. Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ενώ αναμένεται νέα τοποθέτηση από τον Τραμπ απόψε (06/04). Στο πεδίο των μαχών, νέα επίθεση δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις πετροχημικών στο South Pars, ενώ συνεχίζεται η ομοβροντία πυραύλων, με αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης να πέφτει νεκρός έπειτα από επίθεση.

Την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μελετούν την πρόταση εκεχειρίας που τους διαβιβάστηκε από το Πακιστάν, οι εγκαταστάσεις πετροχημικών στο South Pars σύμφωνα με πληροφορίες του Al Arabiya, δέχτηκαν σήμερα (06/04) νέα επίθεση, τη δεύτερη μετά το ισχυρό πλήγμα στα μέσα Μαρτίου που οδήγησε και σε διακοπή της παραγωγής.

Λίγο αργότερα ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το ιρανικό πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars στην Ασαλούγιε. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση σε πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων, δήλωσε σήμερα (06/04) εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως η Τεχεράνη έχει μια σειρά απαιτήσεων στη βάση των εθνικών συμφερόντων της οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω ενδιάμεσων διαύλων, προσθέτοντας πως αξιώσεις που διατύπωσαν νωρίτερα οι ΗΠΑ όπως το σχέδιο 15 σημείων απορρίφθηκαν ως «υπερβολικές».

«Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει σαφώς τι θεωρεί θεμιτές απαιτήσεις και το να το κάνει δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», είπε ο Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε διατυπώσει τις δικές μας απαντήσεις» και θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση Ιρανού δημοσιογράφου σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών καταρτίστηκε από το Πακιστάν και ανταλλάχθηκε με το Ιράν και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο υπάρχει μια προσέγγιση δύο σταδίων με άμεση κατάπαυση του πυρός ακολουθούμενη από μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα (06/04)», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική συμφωνία θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού καναλιού επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios ανέφερε για πρώτη φορά την Κυριακή (05/04) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούσαν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός 45 ημερών ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, επικαλούμενο πηγές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την περιοχή. Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «όλη τη νύχτα» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα τεθεί αμέσως σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, με αποτέλεσμα να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα δοθεί διάστημα 15–20 ημερών για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας. Η συμφωνία, που προσωρινά ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για τα Στενά, με τις τελικές διαπροσωπικές συνομιλίες να διεξάγονται στο Ισλαμαμπάντ.

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός. Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η πηγή. Δύο πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί, παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η τελευταία διπλωματική πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων εχθροπραξιών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες για διακοπή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει τις τελευταίες ημέρες δημόσια πίεση για ταχεία λήξη της σύγκρουσης, προειδοποιώντας για τις συνέπειες εάν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Η σύγκρουση έχει εντείνει την αστάθεια στις αγορές ενέργειας, με τους εμπόρους να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ροές μέσω των Στενών.

Με απειλές απάντησε το Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ

Πηγή: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Το Ιράν απάντησε σ’ ένα τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας νέες απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και αερίου. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και πάλι μόνο όταν, βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, οι ζημιές από τον πόλεμο που επιβλήθηκε θα έχουν πλήρως αποζημιωθεί χρησιμοποιώντας ένα μέρος των εσόδων από τα διόδια διαμετακόμισης», δήλωσε ο Μεχντί Ταμπαταμπαεΐ, αξιωματούχος αρμόδιος για την επικοινωνία στο γραφείο του ιρανού προέδρου.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έχουν δηλώσει ότι τα Στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, ιδιαίτερα όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο ολόκληρου του περάσματος και σχεδιάζει να εισαγάγει ένα σύστημα διοδίων σ’ αυτό.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, αν δεν συμμορφωθεί μέχρι αύριο, Τρίτη, στις 8 μ.μ. (03:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας). Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, δήλωσε: «Ανοίξτε το Γαμ… το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, διαφορετικά θα ζήσετε στην Κόλαση – ΘΑ ΔΕΙΤΕ!».

Ο Ταμπαταμπαεΐ δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει καταφύγει σε ύβρεις από «απελπισία και οργή» και τον κατηγόρησε ότι πυροδοτεί ένα πόλεμο σε πλήρη κλίμακα στην περιοχή.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ ανακοίνωσε μέσω του X ότι ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά να καταστρέψει υποδομές ουσιώδους σημασίας για την επιβίωση αμάχων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να εμποδίσει αυτά που περιέγραψε ως εγκλήματα πολέμου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις Καζέμ Γαριμπαμπαντί ο οποίος δήλωσε πως «ο Αμερικανός πρόεδρος, ως ο πιο σημαντικός αξιωματούχος της χώρας του, απείλησε δημοσίως να διαπράξει εγκλήματα πολέμου».

Στο μεταξύ, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς δήλωσε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας επίσης ότι μια συμφωνία που δεν θα χαλιναγωγεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του, θα ανοίξει το δρόμο για μια «πιο επικίνδυνη και ασταθή Μέση Ανατολή».

Ο Γκαργκάς, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως όπλο, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλειά του δεν αποτελεί χαρτί περιφερειακής διαπραγμάτευσης, αλλά παγκόσμια οικονομική επιταγή.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να γίνουν όμηρος καμιάς χώρας», δήλωσε ο Γκαργκάς προσθέτοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω αυτής της θαλάσσιας διόδου «πρέπει να αποτελεί τμήμα οποιασδήποτε διευθέτησης της σύγκρουσης με ξεκάθαρη συμφωνία πάνω σ’ αυτό». Ο Γκαργκάς δήλωσε ότι τα ΗΑΕ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, όμως προειδοποίησε εναντίον μιας κατάπαυσης του πυρός που θα άφηνε ανεπίλυτες τις βασικές αιτίες της αστάθειας.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση», δήλωσε. «Όμως δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός που δεν θα λύσει μερικά από τα κύρια ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο επικίνδυνο περιβάλλον στην περιοχή … κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα (του Ιράν), τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξακολουθούν να πέφτουν βροχή πάνω σ’ εμάς και σε άλλες χώρες».

Ο ίδιος δήλωσε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διεθνή προσπάθεια υπό τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

Ο Γκαργκάς επισήμανε ότι για δεκαετίες το πιο απίθανο χειρότερο σενάριο για τα ΗΑΕ ήταν μια πλήρης ιρανική επίθεση εναντίον τους – ένα σενάριο που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντούτοις, δήλωσε, η χώρα ανταποκρίνεται καλά, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και ικανότητα εξεύρεσης λύσεων υπό πίεση. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των ΗΑΕ παραμένουν ισχυρά και θέτουν τη χώρα στην οδό της ανάκαμψης, αν και παραδέχθηκε ότι θα απαιτηθεί προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Γκαργκάς, η στρατηγική του Ιράν είναι πιθανό να ενισχύσει την ευθυγράμμιση του Κόλπου με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, αντί να την μειώσει, εμπεδώνοντας το στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και πολλαπλασιάζοντας το αποτύπωμα του Ισραήλ εκεί. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο κεντρικός εταίρος των ΗΑΕ για την ασφάλεια και ότι το Αμπού Ντάμπι θα ενισχύσει αυτή τη σχέση, καθώς εντείνονται οι περιφερειακές απειλές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν μάχεται για να διαφυλάξει «το καθεστώς, όχι τη χώρα», προσθέτοντας ότι καμιά κανονική κυβέρνηση δεν θα αποδεχόταν τέτοια καταστροφή απλώς για να ισχυριστεί ότι αντιστάθηκε. Δήλωσε ακόμα ότι τα ΗΑΕ δεν επεδίωξαν την εχθρότητα με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε πως η εμπιστοσύνη είναι αδύνατη υπό τη σημερινή κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Τα ΗΑΕ είναι ευγνώμονα, δήλωσε, για τη διεθνή υποστήριξη που έχουν λάβει, ξεχωρίζοντας τη Γαλλία ως αποφασιστικό εταίρο και εγκωμιάζοντας την Ουάσινγκτον για την εξαιρετική υποστήριξή της, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της ικανότητας αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ.

Ομοβροντία πυρών – Καταστροφικά αντίποινα υπόσχεται το Ιράν

Ο στρατός του Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και μοναρχιών του Κόλπου, διαμηνύοντας πως θα προχωρήσει σε ακόμη πιο «καταστροφικά» αντίποινα αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις επανειλημμένες απειλές του. Τις πρώτες ώρες της 38ης ημέρας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και συνταράσσει την παγκόσμια οικονομία, η Τεχεράνη στοχοποίησε με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το Ισραήλ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ ύστερα από επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τα πλήγματά της κατά των γειτονικών της χωρών στον Κόλπο. Ομάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν τα ξημερώματα «ύστερα από την πτώση βλημάτων και θραυσμάτων σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας», τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση.

Ο στρατός του Κουβέιτ είχε αναφέρει στη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones. «Όποιες εκρήξεις ακούγονται είναι το αποτέλεσμα της αναχαίτισης εχθρικών στόχων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε ο στρατός σε ανάρτηση στο Χ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στη νήσο Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ στοχοθετήθηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε σήμερα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί δήλωσε ότι το Ιράν στοχοθέτησε δορυφορικό εξοπλισμό και πυρομαχικά του νησιού με drones, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μετεγκαταστάθηκαν εκεί από το στρατόπεδο Αριφτζάν καθώς η βάση εκείνη επλήγη επανειλημμένα από το Ιράν. Το Μπουμπιγιάν είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά που είναι δίπλα στις ακτές του Κουβέιτ και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Κόλπου.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη βιομηχανική ζώνη του Αμπού Ντάμπι από την πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση drone από την αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο τραυματίας είναι ένας Γκανέζος και το περιστατικό σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Μουσάφα, επεσήμαναν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.

Παράλληλα οι αρχές στη Φουτζάιρα επεσήμαναν ότι ανταποκρίνονται σε «περιστατικό», αφού ένα drone από το Ιράν κατευθύνθηκε προς κτίριο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών du, αν και πρόσθεσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Νωρίτερα οι αρχές των Εμιράτων είχαν επισημάνει ότι η χώρα γίνεται στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones. Χθες, Κυριακή, το λιμάνι Χορ Φακάν των Εμιράτων, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ, είχε γίνει στόχος επίθεσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε νέα σειρά βομβαρδισμών στην Τεχεράνη. Στη Χάιφα, οι αρχές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς έπειτα από πλήγμα ιρανικού πυραύλου επταώροφης πολυκατοικίας. Στην ιρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πανεπιστήμιο και ο βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μικρή απόσταση, κόβοντας για αρκετές ώρες την παροχή φυσικού αερίου σε τομείς της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε συνοικίες της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κομ και άλλοι 13 στην Καλέ Μιρ, στην περιοχή Μπαχαρεστάν. «Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας και των αντιποίνων μας θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες», προειδοποίησε εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης σε ανακοινωθέν του, «Οι απώλειες κι οι ζημιές (…) θα είναι δεκαπλάσιες», επέμεινε.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται: οι βομβαρδισμοί και τα αντίποινα συνεχίζονται τη μια μέρα μετά την άλλη, όπως και οι απειλές πως η άλλη πλευρά θα ζήσει επίγεια «κόλαση». «Ανοίξτε τα γαμ… τα Στενά (σ.σ.: του Ορμούζ), τρελοί μπάσταρδοι, ή θα ζήσετε κόλαση (…) Δόξα στον Αλλάχ», πέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ μέσω Truth Social, αναβάλλοντας εξάλλου το τελεσίγραφό του ως την «Τρίτη στις 20:00» (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Απρόβλεπτος στις ανακοινώσεις του, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου -κάτι που δεν συνηθίζει- στον Λευκό Οίκο σήμερα στις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 20:00 ώρα Ελλάδας).

Σε αυτήν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί κυρίως στην επιχείρηση διάσωσης, βαθιά στο έδαφος του Ιράν, του χειριστή των οπλικών συστημάτων διθέσιου μαχητικού F-15, «σοβαρά τραυματισμένου», κατ’ αυτόν, καθώς και στο ότι υπάρχουν, όπως είπε -ανάμεσα στις απειλές που εκτοξεύει- σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, «καλές πιθανότητες» συμφωνίας για να σταματήσουν οι μάχες.