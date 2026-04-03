Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Άλμα 11% στο πετρέλαιο μετά τις απειλές Τραμπ για χτυπήματα σε εργοστάσια ηλεκτρισμού

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό WTI να εκτινάσσεται πάνω από 11% και το Brent να ενισχύεται άνω του 7%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συνέχιση και εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Το WTI πλησίασε τα 114 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2020, ενώ το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 108 δολάρια, με τις τιμές να παραμένουν ωστόσο κάτω από τα επίπεδα των 120 δολαρίων που είχαν καταγραφεί νωρίτερα στη σύγκρουση.

Οι επενδυτές ανησυχούν για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά, καθώς ο Trump προανήγγειλε νέες, πιο επιθετικές κινήσεις τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων ή για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το κρίσιμο αυτό πέρασμα, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και LNG, παραμένει ουσιαστικά κλειστό μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, εντείνοντας τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Ανησυχία για κλιμάκωση και καθυστέρηση στην επαναφορά των ροών

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά προεξοφλεί πλέον περαιτέρω κλιμάκωση πριν από οποιαδήποτε αποκλιμάκωση, με βασικό ερώτημα το κατά πόσο οι υποδομές πετρελαίου του Ιράν θα τεθούν στο στόχαστρο.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις παραμείνουν ανέπαφες, εκτιμάται ότι η αποκατάσταση των ροών θα καθυστερήσει, παρατείνοντας το premium κινδύνου στις τιμές.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να επεξεργάζεται σχέδιο, σε συνεργασία με το Ομάν, για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση.

Σενάρια για νέα άνοδο – έως και 150 δολάρια το βαρέλι

Οι εκτιμήσεις των οίκων δείχνουν ότι οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα εάν παραταθεί η κρίση. Η Citi βλέπει το Brent κοντά στα 95 δολάρια στο βασικό σενάριο και έως τα 130 δολάρια σε πιο ακραίο, ενώ η JP Morgan εκτιμά ότι οι τιμές μπορεί να κινηθούν άμεσα στην περιοχή των 120-130 δολαρίων.

Σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά έως τα μέσα Μαΐου, δεν αποκλείεται οι τιμές να ξεπεράσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ περίπου 40 χωρών για την επαναλειτουργία του περάσματος, ενώ ο OPEC+ αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αντισταθμίσει άμεσα τις απώλειες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αγορά πετρελαίου περνά σε φάση έντονης μεταβλητότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να καθορίζουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά την κατεύθυνση των τιμών.

Τραμπ: Κατέστρεψε μεγάλη γέφυρα στο Ιράν – «Δεν πρόκειται να παραδοθούμε» διαμηνύει η Τεχεράνη – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 95 τραυματίες

Μολονότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, καταστρέφοντας πλέον -μεταξύ άλλων- πολιτικές υποδομές, τα αντίποινα της Τεχεράνης κάθε άλλο παρά μοιάζουν να κάμπτονται.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι εκτόξευσαν πυραύλους «μακράς εμβέλειας» στοχοποιώντας το Τελ Αβίβ και τη λουτρόπολη Εϊλάτ (νότια).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των ιρανικών πυραύλων.

Όπως συμβαίνει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα σειρά αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, η Τεχεράνη συνέχισε να βάζει στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στον Κόλπο. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το εμιράτο έγινε στόχος νέας επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Χθες (2/4) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την καταστροφή γέφυρας κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, απαιτώντας ταυτόχρονα για ακόμη μια φορά από την ιρανική πολιτική ηγεσία να κλείσει «συμφωνία» μαζί του «προτού να είναι πολύ αργά».

Στο πλήγμα στη γέφυρα αυτή σκοτώθηκαν οκτώ πολίτες και τραυματίστηκαν άλλοι 95, σύμφωνα με ιρανό αξιωματούχο που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

«Το να πλήττονται πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών υπό κατασκευή, δεν θα αναγκάσει τους Ιρανούς να παραδοθούν», αντέτεινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί.

Βομβαρδισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν, από τις σημαντικότερες και παλαιότερες δομές υγείας της Τεχεράνης. Ακόμη, οι δυο μεγαλύτερες χαλυβουργίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους εξαιτίας επιθέσεων.

«Οι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον απαραίτητων υπηρεσιών και πολιτικών υποδομών μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», θύμιζε προ ημερών η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), η Μιριάνα Σπόλιαριτς.

«Δραματικές συνέπειες»

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου με χιλιάδες νεκρούς στη Μέση Ανατολή «βρισκόμαστε στα πρόθυρα ευρύτερου πολέμου (…) που θα είχε δραματικές συνέπειες απ’ άκρου σ’ άκρο του πλανήτη», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, έκαναν την είσοδό τους πρόσφατα στην ένοπλη σύρραξη, εξαπολύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ο πόλεμος μαίνεται ταυτόχρονα στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα που αποτελεί ιστορικό σύμμαχο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές στις εχθροπραξίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι κι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά ένα εκατομμύριο και πλέον κάτοικοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης σε διάγγελμά του πως οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, που κατ’ αυτόν θα συνεχιστούν για «δύο ή τρεις εβδομάδες» ακόμη, θα στείλουν την Ισλαμική Εποχή στην «εποχή του λίθου».

Παρά τις αεροπορικές επιδρομές, κάποιοι κάτοικοι της Τεχεράνης πήγαν, την τελευταία ημέρα των εορτασμών για το Νορούζ, το περσικό νέο έτος, σε πάρκο για να κάνουν μπάρμπεκιου.

Ο Χακίμ Ραχίμι, εργάτης σε μεταλλουργία, 43 ετών, διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει «τίποτα για εμάς» και πρόσθεσε πως «ο Τραμπ μιλάει πολύ, αλλά είναι ανίκανος να δράσει».

«Ανίσχυροι»

Ο πόλεμος αποσταθεροποιεί ταυτόχρονα την παγκόσμια οικονομία, ιδίως επειδή το Ιράν έχει προχωρήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο αλλά και τα λιπάσματα και το αλουμίνιο.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά χθες, καθώς διαφαίνεται το τέλος του πολέμου αυτού.

Αν και κάποια πλοία περνούν από το στενό, με έγκριση της Τεχεράνης, η κίνηση έχει μειωθεί κατά 93% σε σύγκριση με το επίπεδο όπου βρισκόταν την 27η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler.

Ο πόλεμος προκαλεί εκτίναξη του πληθωρισμού.

Ως ακόμη και στο Μπουτάν: παρά τις επιδοτήσεις, η τιμή των καυσίμων στην αντλία αυξήθηκε κατά 60% και πλέον μέσα σ’ έναν μήνα στο μικρό βασίλειο των Ιμαλαΐων. «Είμαστε ανίσχυροι», είπε η Κάρμα Κάλντεν, σαραντάρα κάτοικος.

Διπλωματικές επαφές

Σε διπλωματικό επίπεδο, κάπου σαράντα χώρες συνηγόρησαν υπέρ του «άμεσου και άνευ όρων ανοίγματος» του στενού το Χορμούζ και κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι θέλει να κρατήσει «όμηρο την παγκόσμια οικονομία».

Στον ΟΗΕ, το Μπαχρέιν υπέβαλε πριν από περίπου δέκα ημέρες σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί τη χρήση βίας για να επιτραπεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση από το στενό. Αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα.

Το Πεκίνο -που έχει δικαίωμα βέτο- χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ τη βασική αιτία του αποκλεισμού και κάλεσε να διεξαχθούν συνομιλίες «το ταχύτερο».

Ιρανικός πύραυλος διασποράς προκάλεσε ζημιές, σε περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ

Η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι οι γιατροί της επισκέφθηκαν δέκα σημεία πρόσκρουσης μετά την επίθεση με πυραύλους διασποράς του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, καταγράφοντας ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, ο πύραυλος που δεν αναχαιτίστηκε χτύπησε σε Ramat Gan, Givat Shmuel και Petah Tikva προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ξανά άνοδος για το πετρέλαιο

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 11% και το Brent εκτοξεύτηκε σχεδόν 8% την Πέμπτη σε ασταθείς συναλλαγές, καθώς οι traders ανησυχούσαν για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου την επόμενη μέρα από τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν στα 109,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν στα 111,54 δολάρια το βαρέλι, καταλήγοντας στη μεγαλύτερη απόλυτη άνοδο τιμής τους από το 2020.

Σήμερα η ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ

Για τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με μια πρόταση για την ασφάλεια του στενού του Ορμούζ, ένα τελικό προσχέδιο που είδε το Reuters αναφέρει ότι επιτρέπει τη χρήση αμυντικών – αλλά όχι επιθετικών – ενεργειών για να διασφαλιστεί ότι τα πλοία μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια από το στενό.

Το αρχικό προσχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν θα επέτρεπε στις χώρες «να χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα» – η διατύπωση του ΟΗΕ που θα περιελάμβανε πιθανή στρατιωτική δράση – «στο στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν» για να εξασφαλίσουν τη διέλευση και να αποτρέψουν τις προσπάθειες παρέμβασης στη ναυσιπλοΐα.

Η Ρωσία, η Κίνα και η Γαλλία, όλες χώρες με δικαίωμα βέτο, είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην έγκριση της χρήσης βίας. Το τελικό προσχέδιο εξαλείφει κάθε αναφορά στην άδεια επιθετικής στρατιωτικής δράσης, αλλά οι απόψεις των τριών χωρών σχετικά με τις αλλαγές δεν είναι γνωστές.