Πόλεμος δασμών στην Ευρώπη από ΗΠΑ: Σε «πόλεμο» δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μια εξέλιξη που, όπως σημειώνουν οι Financial Times, θα έχει συνέπειες στις οικονομίες και των ΗΠΑ και της Ευρώπης επιτείνοντας τις ήδη εύθραυστες διπλωματικές σχέσεις των δύο συμμάχων της Δύσης.

H Ευρώπη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ μαζί με την Κίνα ενώ στις πρώτες δύο θέσεις βρίσκονται Καναδάς και Μεξικό που ήδη έχουν βρεθεί στην ίδια θέση με την ΕΕ όσον αφορά την επιβολή δασμών 25%.

Η επίθεση του Τραμπ ήταν, μάλιστα, ολομέτωπη, καθώς κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «σχηματίστηκε για να γαμ… τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Trump vows 25% tariffs on EU and says bloc was ‘formed to screw US’

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, δεν έδωσε αρκετές λεπτομέρειες για τους τομείς που θα επηρεάσουν οι δασμοί 25% που ετοιμάζεται να επιβάλει «πολύ σύντομα» στις εισαγωγές από την Ευρώπη, αρκούμενος να πει ότι «θα αφορά τα αυτοκίνητα και άλλα πράγματα».

«Μας εκμεταλλεύτηκαν πραγματικά με διαφορετικό τρόπο. Δεν δέχονται τα αυτοκίνητά μας. Δεν δέχονται ουσιαστικά τα αγροτικά μας προϊόντα, χρησιμοποιούν κάθε είδους λόγους για τους οποίους δεν δέχονται. Ας είμαστε ειλικρινείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να γαμ… τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και έχουν κάνει καλή δουλειά σε αυτό» ήταν η ακριβής διατύπωση της επίθεσης του Τραμπ στην ΕΕ αγνοώντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ σχηματίστηκε με την ενθάρρυνση της Ουάσινγκτον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να εμβαθύνει την οικονομική ολοκλήρωση και να καταστήσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις λιγότερο πιθανές.

Ερωτηθείς, δε, για την πιθανότητα να απαντήσουν οι Ευρωπαίοι, ο Τραμπ είπε ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα προσπαθήσουν, αλλά δεν μπορούν. Η ανταπόδοση δεν θα είναι επιτυχημένη γιατί και εμείς θα αδιαφορήσουμε και δεν θα αγοράζουμε τίποτα. Αν γίνει αυτό, θα κερδίσουμε».

H πρώτη απάντηση της ΕΕ

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος προανήγγειλε ότι η ΕΕ θα αντιδράσει «σθεναρά» στους «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο».



«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια στους αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση θεμιτών και αμερόληπτων πολιτικών», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

Όπως τόνισε, μάλιστα, «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στον κόσμο. Και έχει ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις Τραμπ έγιναν μόλις δύο ημέρες μετά την επίσκεψη Μακρόν στον Λευκό Οίκο και τη διάσταση απόψεων που διατυπώθηκε στις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο κ. Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ είχε εμφανιστεί σίγουρος ότι είχε καταφέρει να μεταπείσει τον Αμερικανό πρόεδρο από το να προχωρήσει σε έναν εμπορικό πόλεμο στρέφοντας την προσοχή του στην Κίνα. «Ελάτε, δεν μπορείς να έχεις εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη και την Κίνα την ίδια στιγμή. Ελπίζω να τον έπεισα» είχε πει ο Γάλλος πρόεδρος στο Fox News.

Ανάλυση του Bloomberg πριν από μερικά 24ωρα είχε εκτιμήσει ότι ενδεχόμενοι δασμοί από τον Τραμπ θα κοστίσουν έως 28 δισ. ευρώ στην Ευρώπη με την Κομισιόν να έχει διαμηνύσει ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογητική βάση για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ. Θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών, των ευρωπαίων εργαζομένων και καταναλωτών από αδικαιολόγητα μέτρα»

protothema.gr