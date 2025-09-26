Από τη Λάρισα όπου γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1986, σε μια εποχή που ο πλανήτης πάγωνε στο άκουσμα του Τσερνόμπιλ, ο Πάρις Ρούπος έμοιαζε να κουβαλά εξαρχής την ένταση των καιρών. Σπούδασε γραφιστική στα ΤΕΙ Αθήνας και ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή πίσω από έναν υπολογιστή. Όμως, η σκηνή τον τράβηξε περισσότερο. Το stand up comedy έγινε το μέσο του για να ξεγυμνώνει την καθημερινότητα μέσα από ειρωνεία, λογοπαίγνια και αιχμηρή σάτιρα.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε το 2014, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση στο 4ο Φεστιβάλ Stand-Up Comedy στην «Αρχιτεκτονική». Από τότε, οι παραστάσεις του έβρισκαν διαρκώς μεγαλύτερο κοινό. Το 2020 παρουσίασε το πρώτο του σόλο, «Δουλίτσα να υπάρχει», ενώ με το «Όχι Μανάδες» περιόδευσε σε περισσότερες από τριάντα πόλεις. Το 2025 επέστρεψε με το «Κυριλέ», βάζοντας στο μικροσκόπιο από το κακό WiFi στους αρχαιολογικούς χώρους μέχρι τα μίση και τα… hate comments του διαδικτύου.



Οι πρώτες αντιδράσεις – Η Κύπρος στο επίκεντρο

Όμως ο Ρούπος δεν δίσταζε να ακουμπήσει και πιο ευαίσθητες χορδές. Το 2023, σε παράσταση με αναφορές στην Κύπρο, οι ατάκες του «Όλοι έχουν τη μισή Κύπρο» και «η μόνη ένωση που υπάρχει στην Κύπρο είναι ανάμεσα στα φρύδια τους» προκάλεσαν θύελλα. Το βίντεο κατέβηκε, ενώ ο ίδιος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει.

Η Δραπετσώνα και η φωτιά που άναψε

Λίγες ημέρες πριν, σε παράσταση στη Δραπετσώνα, ο κωμικός βρέθηκε και πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Σχολιάζοντας την τεράστια ελληνική σημαία που υψώνεται στην περιοχή, είπε:

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι»… για να προσθέσει λίγο μετά τη φράση που πυροδότησε οργή: «Η ελληνική σημαία είναι για τα βοθρολύματα».

Στην ίδια παράσταση, ο Ρούπος έκανε επίσης αναφορά στη δολοφονία του Αμερικανού Τσάρλι Κερκ με την ατάκα: «Νεκρός από σφαίρα ο Τσάρλι Κερκ… Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο». Δεν έλειψαν οι σατιρικές αναφορές στους Ναζί και στη σφαγή του Μελιγαλά, που λειτούργησαν σαν βενζίνη στη φωτιά.

Οι συνέπειες – Από την οργή του κόσμου στην απόλυση

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Στα social media χιλιάδες χρήστες μίλησαν για «ύβρη» απέναντι σε εθνικά σύμβολα, ενώ πολιτικά πρόσωπα έσπευσαν να καταδικάσουν. Η συνεργασία του με την Pizza Fan έληξε άδοξα, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να συνδέεται με τέτοιου είδους σχόλια. Παράλληλα, ο ίδιος έχασε και τη θέση του σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης, δείχνοντας πως το stand up comedy μπορεί να φέρνει γέλιο, αλλά όταν αγγίζει σύμβολα και μνήμες, μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Ποιος είναι τελικά ο Πάρις Ρούπος;

Ένας γραφίστας που διάλεξε το μικρόφωνο αντί για το ποντίκι, ένας κωμικός που παίζει με τις λέξεις και τις αντοχές της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε από τα φώτα της σκηνής στις σκιές της κατακραυγής. Η ιστορία του δείχνει ότι η κωμωδία μπορεί να προκαλεί, να θίγει και να σατιρίζει, αλλά κάποιες φορές η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο χιούμορ και την κοινωνική ευαισθησία μπορεί να μετατραπεί σε κόκκινη γραμμή – που αν την περάσεις, οι συνέπειες δεν είναι απλά γέλια, αλλά καταιγίδα.