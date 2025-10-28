Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Επίδομα 250 ευρώ θα λάβουν έως τις 15-20 Νοεμβρίου συνταξιούχοι, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος του επιδόματος για τους συνταξιούχους διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, καθώς μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο εκτός από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι;

Συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω (έως 31/12/2024)
Όσοι λαμβάνουν:

Αναπηρικές συντάξεις
Επίδομα ΟΠΕΚΑ
Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

LIFE & STYLE

